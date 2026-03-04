治安悪化は「嘘」？データが示す「真実」日本で働く外国人の数が、’12年から過去最多を更新し続けている。厚生労働省によると、’25年10月末時点の人数は前年比11.7％増の約257万1037人。構造的な人手不足で、外国人労働者に頼らざるを得ない日本経済の実情が垣間見える。一方で、政府は１月にまとめた外国人に関する総合的対応策で「秩序ある共生」を強調し、法やルールを逸脱する外国人に厳正に対処する方針を打ち出している