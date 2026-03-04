【モデルプレス＝2026/03/04】タレントでモデルの本田紗来が3月2日、自身のInstagramを更新。両親との3ショットを披露し、注目を集めている。【写真】芸能三姉妹の末っ子「若々しいパパママ」貴重な親子3ショット公開◆本田紗来、卒業式で両親との3ショット披露本田は、明治大学付属八王子高等学校を卒業したことを報告。「いちばん近くで支えてくれた両親にも感謝の気持ちでいっぱいです」とつづり、校門の前で花束を抱え、両親と