世界ジュニア4日開幕フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は4日、エストニアのタリンで開幕する。17歳の島田麻央（木下グループ）は前人未踏の4連覇を目指す。ファンからは「応援してる」「待ちきれない！」といったエールが届いている。ミラノ・コルティナ五輪の熱狂が冷めやらない中、新たな物語が始まる。大会2日目の5日から始まる女子シングルショートプログラム（SP）には島田が登場。今五輪女子シングルで銅メダルを