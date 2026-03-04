三重県松阪市の国道で4日、横断歩道を渡っていた60代くらいの男性が乗用車にはねられ、意識不明の重体です。警察によりますと、4日午前5時半ごろ、松阪市飯南町深野の国道166号線で、横断歩道を歩いて渡っていた60代くらいの男性が、左から直進してきた乗用車にはねられました。男性は頭などを打ち病院に運ばれ、意識不明の重体です。乗用車を運転していた83歳の男性にケガはなく、仕事に向かう途中だったということです。