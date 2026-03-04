南岸低気圧の影響で、昨日3日(火)〜今朝4日(水)にかけて関東は平地ではまとまった雨、山沿いでは湿った大雪となりました。今日4日(水)は荒天エリアが関東〜北日本へ移り、台風並みの暴風や大雪による交通障害に警戒が必要です。関東の山沿いは大雪平野部は3月1位の記録的な大雨南岸低気圧の影響で、昨日3日(火)〜今朝4日(水)にかけて関東の平地では3月1位の記録的な大雨となり、山沿いでは湿った大雪となりました。24時間降雪量