日本代表GK鈴木彩艶が復帰間近イタリア1部パルマ所属の日本代表GK鈴木彩艶の復帰が目前に迫っていると、イタリア紙「ガゼッタ・デロ・スポルト」が報じた。「復帰は目前に迫っているようだ」と日本の守護神の復活が近づいているようだ。鈴木は昨年11月の試合中に左手を骨折して戦線離脱していたが、復帰が近いとレポートされた。さらに「完全に回復して先週はグループ練習に復帰し、ベンチスタートにも戻った。復帰は目前に迫