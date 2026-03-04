スロベニア代表FWベンヤミン・シェシュコの復調の理由は自宅の改装イングランド1部マンチェスター・ユナイテッド所属のスロベニア代表FWベンヤミン・シェシュコが、自宅の改装により好調を取り戻したと英紙「ザ・サン」が報じた。ドイツ・ブンデスリーガのRBライプツィヒから今季移籍したシェシュコは、ここまでリーグ23試合に出場して8ゴールを決めている。そのうち6ゴールは2026年に入ってからであり、リーグ戦第26節ウェス