「スーパーエイジャー」とは、80歳以上でありながらエピソード記憶のテストで50代と同等かそれ以上の成績を残した、記憶力に優れている高齢者のことです。そんなスーパーエイジャーの脳をその他の人々と比較した研究により、スーパーエイジャーの脳にみられる特徴が明らかになりました。Human hippocampal neurogenesis in adulthood, ageing and Alzheimer’s disease | Naturehttps://www.nature.com/articles/s41586-026-10169-