3月3日夜、高知市の仁淀川河口大橋の近くでシラスウナギ漁をしていた50代の男性が流される事故があり、海上保安部などによる捜索が続いていますが、男性は見つかっていません。警察などによりますと、3月3日午後7時すぎ、高知市春野町の仁淀川河口大橋の近くで「10分ほど前にシラスウナギ漁をしていた人が流されたのを見た」と近くでシラスウナギ漁をしていた人から消防に通報がありました。高知海上保安部によりますと、流された