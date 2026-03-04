2026年3月3日夜、高知県庁で皆既月食を見る会が開かれ、親子連れなど約50人が参加しました。県庁で開かれた皆既月食を見る会は、県教育委員会などが企画したものです。県庁ではまず、コメットハンター関勉さんによる講演が行われ、関さんは天体観測について「ただ星を眺めて美しいと感じるのは科学ではない。なぜ星には明るいものと暗いものがあるかなど 疑問に思って“どうしてそうなるのか”という視点で星を見ることが大