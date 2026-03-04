ＷＥＳＴ．の藤井流星（３２）が、放送中のテレビ朝日系連続ドラマ「ぜんぶ、あなたのためだから」（土曜・後１１時）で主演を務めている。２週連続インタビューの前編では俳優業や、今年で２０年を迎えるアイドル生活について「自分が楽しむこと以上に、応援してくださる方に楽しんでもらうことが大事」とファンファーストへの思いを語った。端正なルックスに小顔が映えるスタイル、メディアなどで繰り出す天然発言のギャップ