アイドルグループ・櫻坂46の初のグループ写真集『櫻撮（さくさつ） VOL.01』（3月17日発売／講談社）の公式X（@sakusatsu_46）が3日に更新。田村保乃＆守屋麗奈が登場した動画が話題となっている。【写真】もう一種の特典！32人全員コラージュポスター投稿では、田村と守屋がプリクラ撮影をしている様子を収めた”プリ動画”を公開。うさぎの耳をつけた2人がシャッター音に合わせて色々なポーズを披露している。この動画にフ