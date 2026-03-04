郷ひろみのYouTubeチャンネルで、70歳記念の日本武道館公演で披露された「2億4千万の瞳-エキゾチック・ジャパン-」のライブ映像が公開された。【動画】エネルギッシュ！郷ひろみ、70歳記念の武道館公演から「2億4千万の瞳」ライブ映像郷は、きょう4日にライブDVD＆Blu-ray『Hiromi Go at Nippon Budokan 2025 “THE GREATEST 70 SONGS”』を発売。同作は、70歳の誕生日という記念すべき日に開催された10月18日、19日の日本武道