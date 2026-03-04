日向坂46を卒業した松田好花が、5月4日・11日にテレビ東京のドラスティックマンデー枠（月曜深0：30〜深1：00）にて放送される『架空名作劇場』第2弾で主演を務めることが決定した。松田は地上波ドラマ初主演となり、グループ卒業後初のドラマ出演となる。【写真】最高の3ショット！松田好花『ANNX』に金村美玖＆小坂菜緒本作は”存在しない名作ドラマ”を勝手に作って届けるという企画。「いつか本物の名作を作りたい！」と