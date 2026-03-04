旧統一教会に対する解散命令請求をめぐり、東京高裁は4日午前に解散を命じる決定を出しました。教団の清算手続きが始まることになります。東京高裁からフジテレビ社会部・野粼智也記者が中継でお伝えします。4日午前11時すぎ、東京高裁から解散を命じる決定を受けた旧統一教会側の弁護士が取材に応じ、不満をにじませました。福本修也弁護士：もう信じられないですね、こんなことはあっていいのかなと。法治国家ではないなと