ニュージーランド・ラグビー協会は4日、同国代表「オールブラックス」の新監督に、リーグワン1部の神戸でヘッドコーチ（HC）を務めるデイブ・レニー氏（62）が就任すると発表した。任期は2027年ワールドカップ（W杯）まで。リーグワンの今季終了後、7月の代表戦に向けて準備を進めるという。レニー氏は20〜23年にオーストラリア代表監督を務め、23〜24年シーズンから神戸のHC。海外メディアでは、ジェイミー・ジョセフ前日本代