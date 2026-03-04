元バレーボール女子日本代表の栗原恵さん（41）が3日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。息子の身長について語った。この日は1歳の子供を育てるママとして、岡副麻希アナ、元AKB48の北原里英、栗原さんが登場。意見交換や悩み相談で盛り上がった。子供の1歳の変化として「85センチ」というワードを選んだ栗原さん。「息子の身長なんです」「身長が85センチで体重が13・5キロ」と明かして周囲を