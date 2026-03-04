世界平和統一家庭連合＝旧統一教会に対する解散命令請求について、東京高裁は1審に続き教団の解散を命じる決定をしました。東京高裁の決定を受けて、木原官房長官は、被害者などへの支援のための関係閣僚会議幹事会を速やかに開くと表明しました。木原官房長官「（高裁決定は）国側の主張が認められたものと受け止めております」木原長官は、速やかに被害者らを支援するための関係閣僚会議幹事会を開く方針を明らかにしました。「