プレミアリーグ第29節、ウォルバーハンプトンとリヴァプールの対戦は2-1とウルブズの勝利に終わった。最下位と昨季王者の対戦であったが、リヴァプールは後半アディショナルタイムにアンドレの決勝弾を浴びてまさかの敗北となった。地元紙『Liverpool ECHO』はこの敗北を痛烈に批判。「レッズがまたしても土壇場で敗れ、少なくとも一時的にトップ4に返り咲くチャンスを逃したのは十分に残念なことだ」「しかし、プレミアリーグ29試