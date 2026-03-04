ジャルパック（JALパック）は、国内宿泊の「JALイージーホテル」で、2月26日午前10時から3月12日までタイムセールを開催している。「JALイージーホテル」では、相鉄フレッサイン 札幌すすきの（2名素泊まり）が4,590円から、ホテルJALシティ羽田 東京（同）が4,850円から、大阪 東急REIホテル（同）が5,310円から、カフーリゾートフチャクコンド・ホテル（同）が9,720円からなど。宿泊期間は2月27日から2027年2月7日宿泊分まで。