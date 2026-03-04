津軽海峡フェリーは、函館〜青森航路のタイムセールを2月16日正午から3月16日午後5時まで実施する。乗船対象期間は2月25日から4月15日までで、スタンダード客室を対象に、車長6メートル未満の普通自動車と軽自動車、同乗者の運賃を設定する。片道料金はドライバー込みで普通車10,000円、軽自動車9,000円。同乗者は大人1,500円、小人750円。予約はウェブ限定。ドライバーを含め8名まで利用できる。等級変更はできず、他の割引やキャ