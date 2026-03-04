日本発のファッションブランド、オニツカタイガーは、ミラノファッションウィークにて2026年秋冬コレクションを発表しました。Courtesy of Onitsuka Tiger本シーズンのテーマは「間の美学」。 「間」とは、日本の文化において重要な概念であり、空間や時間の中で二つの要素のあいだに存在する、意味を持った余白を指します。それは単なる空白ではなく、構造的な緊張感を内包した能動的なスペース。本コレクションでは、特別な場面