岡本が新天地カナダでの住宅事情を明かした(C)Getty Imagesブルージェイズの岡本和真が、3月1日放送の「ジャンクSPORTS世界に誇る日本のアスリートが大集結SP」（フジテレビ系列）に出演。新天地となるカナダの住居事情を明かした。【動画】「“甘い失投”を打ったわけじゃない」と米ファンも熱狂！外角低めを放り込んだ岡本和真の“メジャー初アーチ”を見る巨人からポスティングシステムを利用して今年1月3日にブルージェ