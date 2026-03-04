ＷＢＣ日本代表の１次ラウンド３戦目（８日・東京ドーム）の相手で、５日の開幕戦では台湾代表と対戦する豪州代表が４日、東京ドーム内で会見に臨んだ。２０００年に「ディンゴ」の登録名で中日でプレーしたニルソン監督が登壇、壇上から「エブリバディスマイル」とスマホで会見場をパチリ。上機嫌のまま「明日の試合が待ち切れない。万全の状態で臨めると思う」と自信をのぞかせた。２３年ＷＢＣでは初めて１次ラウンドを突破