wellbeans(ウェルビーンズ)は2月19日、「バターの利用実態」に関する調査の結果を発表した。同調査は2025年12月4日〜5日、バターが好きで、月に1日以上利用している全国300名を対象に、インターネットで実施した。あなたが人に教えたい「バターを載せると美味しい」と思うもの「人に教えたいバターを載せるとうまいもの」を尋ねたところ、1位は「じゃがいも」(161票)、2位は「パン」(125票)となった。3位は、「ホットケーキ」や「