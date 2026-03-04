春節に伴う大型連休中、大勢の人でにぎわう中国黒竜江省ハルビン市の観光地＝2月（共同）【北京共同】中国国家統計局は4日、景況感を示す製造業購買担当者指数（PMI）が2月は49.0だったと発表した。景気の拡大・縮小を判断する節目の50を下回るのは2カ月連続で、前月より0.3ポイント悪化した。新規受注が前月の49.2から48.6に低下。前月まで3カ月連続50以上で推移していた生産指数も49.6に悪化。雇用指数も低水準が続いた。