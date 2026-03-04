ハーバー研究所は4月20日、無添加ミネラルカラーのリキッドファンデーション「ウォータープルーフファンデーション」を、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売する。ウォータープルーフファンデーション同商品は、皮脂や汗に強いウォータープルーフ処方で、メントール配合により肌にひんやりとした清涼感を与えるファンデーション。塗布後はサラサラとしたセミマット肌に