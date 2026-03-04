スピードスケート女子の高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が４日、自身のインスタグラムで５〜８日に開催される世界選手権（オランダ・ヘーレンフェイン）終了後に現役を退く意向を表明した。「私のスケート人生の一区切りにしようと思っている」とつづった。高木が「区切り」とした世界選手権は、世界オールラウンド選手権として男子は１８００年代終盤、女子は１９３６年から実施されてきた伝統の大会だ。距離ごとに