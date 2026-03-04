ロッテは、5月16、17日に行われるオリックス戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）を対象に、「マリーンズオリジナルポケモンワッペンステッカー」がセットになったグッズ付きチケットを、各日先着1万2000枚販売すると発表した。ワッペンステッカーは3種類1セットのオリジナルデザインで、マリーンズのユニホーム姿のピカチュウ、球団イニシャルロゴ「M」とピカチュウ、さらにピカチュウと球団パートナーポケモンのキャモメをあ