中部電力パワーグリッド（名古屋市）によると4日午前9時10分ごろ、三重県松阪市や伊勢市など9市町で停電が発生した。同社によると、同10時現在で約14万戸が停電し、原因を調べる。近鉄によると停電の影響で、明星（同県明和町）―賢島（同志摩市）の間で上下線ともに運転を見合わせた。