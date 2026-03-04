MF佐野航大とFW小川航基が所属するNECが、KNVBカップ決勝進出を果たした。KNVBカップ準決勝が3日に開催され、エールディヴィジで4位につけるNECと、リーグ首位を独走しているPSVが対戦。NECに所属する佐野は先発出場した一方、小川はベンチスタートとなった。試合は6分にブライアン・リンセンがこぼれ球を押し込んでNECが先制したが、16分にイスマエル・サイバリのヘディング弾でPSVが同点に追いつくと、20分にはデニス・マ