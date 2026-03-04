アイシン高丘は1月28日、インドネシアエネルギー鉱物資源省研究開発センターのテックミラと、バイオマス由来の化学製品開発に関する共同研究契約を締結した。テックミラ スラメット試験開発部長(左)、インドネシア現地法人 PT ATP BIO INDONESIA 瀧社長(右)アイシン高丘は2025年12月より、インドネシア現地法人のPT ATP BIO INDONESIAにて、パーム油製造過程で排出されるヤシ殻を原料としたバイオ燃料「Bio-M-Coke」の生産を開始し