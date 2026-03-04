ハーバー研究所は4月20日、「スクワクレンジング(ラベンダー)」を、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売する。スクワクレンジング(ラベンダー)同商品は、同社の定番のメイク落としにラベンダーの香りをプラスしたクレンジング剤。スクワランなどの保湿成分を配合しており、肌を柔らかく整えながら毛穴に詰まった角栓まで洗い流す。とろみのあるオイルはメイクとの馴染み