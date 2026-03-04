俳優・窪塚愛流（２２）が４日、都内で行われた、大谷翔平がブランドアンバサダーを務めるファッションブランドＢＯＳＳの「?ＢＯＳＳＳＥＬＥＣＴＥＤＢＹＳＨＯＨＥＩＯＨＴＡＮＩ?ＰｒｅｓｓＰｒｅｖｉｅｗ」に登場した。窪塚は、最新コレクションを身にまとい「これ着ながら野球できるんじゃないかというくらい軽い。普段のファッションにスーツを取り入れたいって素直に思いました」とにっこり。明日開幕の