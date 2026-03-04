あきんどスシローは3月4日から、春にぴったりの甘酸っぱいフレッシュ苺を使用したスイーツを展開する「STRAWBERRY FAIR」を全国のスシローで開催する。スシロー「STRAWBERRY FAIR」フェアでは、苺をふんだんに使った2商品を順次展開する。まず登場するのは、「フレッシュ苺の苺すぎるパフェ」(360円〜)。苺のアイス、シャーベット、ソース、ムースにフレッシュ苺を合わせ、苺づくしに仕立てたパフェだという。販売期間は3月4日〜4