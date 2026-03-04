いしかわ特別支援学校で3日、障がいのある人たちが気兼ねなく働ける社会を願い、ソメイヨシノの植樹式が行われました。いしかわ特別支援学校で行われたこの植樹式は、障がい者の就労支援などを行う、スタークリーン＆チャレンジドサービスいしかわが主催したものです。式典では、生徒自身が書いた「未来開花」と刻まれた石柱とともに、花咲く未来を願い、1本のソメイヨシノが贈られました。 生徒たちは、立派