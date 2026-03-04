YGエンターテインメント（以下、YG）が主要アーティストの活発な活動と新人グループのデビューを同時に進める「特別な1年」を予告し、グローバルファンの期待を高めている。YGは3月4日、公式ブログに「2026 YG PLAN | YG ANNOUNCEMENT」を公開した。【注目】BIGBANG、デビュー20周年グローバルツアー開催へ今年予定されている所属アーティストの活動プランについてヤン・ヒョンソク総括プロデューサーが語ったインタビューとともに