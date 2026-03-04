ファミリーレストラン「ロイヤルホスト」は3月4日から、旬の国産苺と熊本県産の柑橘「不知火（しらぬい）」を組み合わせた季節限定デザート4種の販売を開始した。全国の「ロイヤルホスト」213店舗で取り扱う。販売期間は5月中旬まで。■ラインアップ（価格はすべて税込）〈1〉苺と不知火のブリュレパフェ（1,738円）〈2〉苺と不知火のヨーグルトジャーマニー（1,518円）〈3〉苺と不知火のパフェ〜春爛漫〜（1,298円）〈4〉苺と不知