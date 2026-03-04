ガールズグループ少女時代のメンバー、テヨンがティファニーの結婚に関連し、ファンと愉快なメッセージのやり取りをした。去る3月3日、ネット上にテヨンがプライベートメッセージサービスを通じたファンとの会話が公開された。【写真】左手には輝く指輪！ティファニー、結婚後初の近況同日、あるファンはテヨンに「テヨンさん、ティファニーさんの結婚のニュースを知っていますか？」と尋ね、テヨンは返信機能を通じて「知らないわ