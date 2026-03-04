キユーピーは3月8日から、京王電鉄およびレストラン京王と共同で、「みんなで考える食育共創プロジェクト」を開始する。東京･八王子市の体験型社会教育施設「高尾の森わくわくビレッジ」で実施し、常設展示の設置と、プラントベースの「GREEN KEWPIE(グリーンキユーピー)」ブランドの商品を用いた新メニューを販売する。京王グループとキユーピーは、京王沿線の「豊かな未来を共に創りたい」という思いをもとに「サステナブルな未