SEVENTEENのユニット、エスクプス×ミンギュによる1stミニアルバムが、発売から約5カ月を経て再び日本オリコンの頂点に返り咲いた。3月3日のオリコン発表によると、1stミニアルバム『HYPE VIBES』が「デイリーアルバムランキング」（3月2日付）で1位を獲得。先月、日本の2都市で開催された「CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY」の爆発的な熱気が、異例のチャート逆走劇を後押しした形だ。【写真】ミンギュ、日本での“個性的すぎる”オフ