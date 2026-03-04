老舗鋳造メーカーの愛知ドビーは、鋳物ホーロー鍋「バーミキュラ」で調理する冷凍食品シリーズ「VERMICULAR FROZEN DELI(バーミキュラ フローズンデリ)」を発売する。冷凍食品事業への参入は初めてだという。第1弾として、3月18日にバーミキュラで無水調理し素材本来の味を引き出した「冷凍スープ」5種を発売する。第2弾として、4月中旬頃に、バーミキュラ鍋に冷凍された材料を丸ごと入れて加熱するだけで完成する「冷凍ミールキッ