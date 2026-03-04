昨年5月から始動したAぇ! groupの連載「Aぇ! 男たち」。3月4日発売の雑誌『anan』2486号に掲載の連載第9回には、個人YouTubeも開設し、ますますクリエイティブへの情熱ほとばしる小島健さんが登場します。Aぇ! groupの連載「Aぇ! 男たち」は、メンバーに合わせたファッションテーマを設け、フォトグラファーやスタイリストによって新しい魅力を発掘する「Aぇ! SHOOTING」、個性を表すような特定のテーマについて深く語ってもらう「