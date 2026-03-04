鉄道事故調査官の調査午前9時ごろJR讃岐府中駅(香川・坂出市) 3日未明、香川県坂出市のJR予讃線の線路上で作業中の男性が列車にはねられて死亡した事故を受け、国の運輸安全委員会が4日、現地調査を行いました。 午前9時ごろ、鉄道事故調査官がJR讃岐府中駅構内の線路に立ち入り、作業員の位置関係や列車からの見通しなどを調べました。 この事故は、JR四国グループの電気設備会社社員の男性（47）が線路の