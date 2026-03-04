岡山県県民栄誉賞／木村葵来 選手 ミラノ・コルティナオリンピックでスノーボード・男子ビッグエアに出場し、金メダルを獲得した岡山市出身の木村葵来選手に岡山県県民栄誉賞が贈られました。 木村選手は4日、岡山県庁を訪れ、職員約100人に拍手で迎えられました。 木村選手はミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード・男子ビッグエアに出場し、この種目では日本人初の金メダルを獲得