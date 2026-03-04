アイドルグループの「=LOVE」（イコールラブ、通称イコラブ）が2日、東京都内で行われた政府広報キャンペーン「マイナカードの利用促進」発表会に出席した。【もっと読む】佐々木舞香は女性からの支持も高い「ムービーネイティブ世代」イコラブにとって初のテレビCMで、メンバーの佐々木舞香（26）は「何倍もかわいく撮ってもらえて、“ゲキ盛れ”です！」とアピールした。同キャンペーンはテレビCMのほか、ショート動画など若