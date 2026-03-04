岡山県の県民栄誉賞を授与され、笑顔を見せるスノーボード男子の木村葵来選手＝4日午前、岡山県庁ミラノ・コルティナ冬季五輪スノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来選手（21）が4日、出身地の岡山市を訪れ、岡山県庁で県民栄誉賞を授与された。木村選手は「皆さんの応援のおかげで金メダルが取れた」と感謝を述べた。県庁ではたくさんの職員が拍手で出迎え、木村選手は「両親や周囲のサポートのおかげで今の