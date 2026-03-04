地面師グループとみられる司法書士の男（34）らが逮捕された事件で、大阪市の繁華街・道頓堀の土地も所有者に成り済まし登記を書き換えさせたとして、大阪府警は4日、電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑などで男を再逮捕した。