【イスタンブール共同】ロイター通信は3日、米、イスラエル両軍の攻撃が続くイランで、首都テヘランにあるエビン刑務所の一部が爆撃による被害を受けたと報じた。米メディアによると、同刑務所は、イランで拘束されたNHKテヘラン支局長の移送先とされる。収監中の英国人が家族に伝えた話によると、爆撃で窓や天井に穴が開いた。食料や水の不足が懸念されているという。同刑務所には多数の政治犯が収監されている。テヘランで