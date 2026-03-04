第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にオーストラリア代表として出場するアレックス・ウェルズ投手（29）が4日、東京ドームで行われた公式会見に出席。“開幕投手”に抜てきされた初戦となる5日の台湾戦に向けて意気込みを語った。左腕のウェルズは過去にオリオールズで13試合に登板した元メジャーリーガーで双子の兄弟で同じく左腕のラクランも代表メンバーに名を連ねている。開幕戦となる台湾戦の先発に抜擢さ